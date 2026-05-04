На Урале при тушении пожара обнаружено тела пяти человек

Тела 5 человек обнаружены при тушении пожара на Урале, четверо из них дети На Урале при тушении пожара обнаружено тела пяти человек

Москва4 мая Вести.В селе Ленское Свердловской области произошел пожар, в ходе тушения которого были обнаружены тела пяти человек. Четверо из них оказались детьми, сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел 4 мая в жилом доме по улице Кирова.

При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела 5 человек: 35-летней женщины и ее четверых детей написано в канале ведомства в MAX

Уточняется, что среди погибших два мальчика и две девочки. Их возраст – 16, 11, 9 и 8 лет.

Среди причин возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования. Точная причина будет установлена после экспертизы.

Прокуратура организовала проверку.