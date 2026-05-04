Москва4 маяВести.В селе Ленское Свердловской области произошел пожар, в ходе тушения которого были обнаружены тела пяти человек. Четверо из них оказались детьми, сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел 4 мая в жилом доме по улице Кирова.
При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела 5 человек: 35-летней женщины и ее четверых детейнаписано в канале ведомства в MAX
Уточняется, что среди погибших два мальчика и две девочки. Их возраст – 16, 11, 9 и 8 лет.
Среди причин возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования. Точная причина будет установлена после экспертизы.
Прокуратура организовала проверку.