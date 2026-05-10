Life: школьница за 3 недели потеряла отца, мать, двух братьев и двух сестер На Урале несовершеннолетняя девочка за 3 недели потеряла 6 членов семьи

Москва10 мая Вести.Несовершеннолетняя жительница села Ленское в Свердловской области за три недели потеряла всех членов своей семьи. У нее погибли отец с матерью, а также два брата и две сестры, пишет Life.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме на Урале, в процессе тушения которого были обнаружены тела пяти человек: женщины и ее четверых детей.

По информации источника, это и были ее мама с братьями и сестрами. Сама девочка не оказалась дома в момент пожара из-за прохождения лечения в медицинском учреждении Екатеринбурга.

А за три недели до пожара семья осталась без отца он попал в смертельное ДТП.