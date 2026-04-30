Москва30 апрВести.Прокуратура Красноярского края взяла на контроль расследование обстоятельств трагического инцидента в поселке Дубинино Шарыповского округа, сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.
В четверг, 30 апреля, женщина оставила спящих детей в квартире дома на улице Кишиневской и пошла в продуктовый магазин. Отец семейства в этот момент находился на работе.
Когда никого из взрослых не было рядом, в жилище произошло возгорание, унесшее жизни трех детей. Старшему из них было четыре года, а младшему – год.
Ранее семья в поле зрения органов системы профилактики несовершеннолетних не попадала, на учетах не состоитговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Семья, где произошла трагедия, является многодетной: в ней воспитывались шесть детей.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности, расследование ведет Следственный комитет.