Дело о гибели трех детей в Красноярском крае взято на прокурорский контроль

Многодетная семья, где погибли три ребенка, не состояла на учете Дело о гибели трех детей в Красноярском крае взято на прокурорский контроль

Москва30 апр Вести.Прокуратура Красноярского края взяла на контроль расследование обстоятельств трагического инцидента в поселке Дубинино Шарыповского округа, сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

В четверг, 30 апреля, женщина оставила спящих детей в квартире дома на улице Кишиневской и пошла в продуктовый магазин. Отец семейства в этот момент находился на работе.

Когда никого из взрослых не было рядом, в жилище произошло возгорание, унесшее жизни трех детей. Старшему из них было четыре года, а младшему – год.

Ранее семья в поле зрения органов системы профилактики несовершеннолетних не попадала, на учетах не состоит говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Семья, где произошла трагедия, является многодетной: в ней воспитывались шесть детей.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности, расследование ведет Следственный комитет.