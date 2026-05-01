По делу о гибели троих детей при пожаре в Красноярском крае задержана их мать

В Красноярском крае мать стала подозреваемой по делу о гибели троих детей По делу о гибели троих детей при пожаре в Красноярском крае задержана их мать

Москва1 мая Вести.В Шарыповском муниципальном округе Красноярского края задержана мать погибших в результате пожара троих детей в качестве подозреваемой в уголовном дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета России.

Как сообщалось ранее, трагический инцидент произошел на улице Кишиневской в поселке Дубинино днем 30 апреля. Мать детей оставила без присмотра троих детей в возрасте 1 года, 3 и 4 лет, а глава семьи в это время находился на работе.

По данным следствия, подозреваемая ушла из дома в магазин за продуктами, оставив троих спящих сыновей без присмотра. По пути женщина встретила знакомую и в ходе разговора с ней употребила алкогольный напиток. Спустя некоторое время женщина вернулась домой, когда пожарные ликвидировали возгорание в квартире поясняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Женщина задержана в качестве подозреваемой. В настоящее время вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.