Москва1 маяВести.В Шарыповском муниципальном округе Красноярского края задержана мать погибших в результате пожара троих детей в качестве подозреваемой в уголовном дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета России.
Как сообщалось ранее, трагический инцидент произошел на улице Кишиневской в поселке Дубинино днем 30 апреля. Мать детей оставила без присмотра троих детей в возрасте 1 года, 3 и 4 лет, а глава семьи в это время находился на работе.
По данным следствия, подозреваемая ушла из дома в магазин за продуктами, оставив троих спящих сыновей без присмотра. По пути женщина встретила знакомую и в ходе разговора с ней употребила алкогольный напиток. Спустя некоторое время женщина вернулась домой, когда пожарные ликвидировали возгорание в квартирепоясняется в канале ведомства в мессенджере MAX
Женщина задержана в качестве подозреваемой. В настоящее время вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.