Москва14 маяВести.Следственные органы начали проверку после гибели двух женщин при пожаре в жилом доме в городе Назарово Красноярского края. Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ по региону своем Telegram-канале.
По данному факту следственным отделом по Назаровскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверкиговорится в публикации Следкома
Пожар произошел в частном доме на улице Кутузова ночью 14 мая. При тушении были обнаружены тела двух женщин - 79 и 52 лет – с признаками термического воздействия.
В доме проживали четыре члена семьи: сожители, их сын и бабушка. Пожар начался в ночное время. Подросток проснулся от запаха дыма и разбудил всех. Ему и отцу удалось выбраться, мать и бабушка погибли. По предварительным данным, очаг возгорания находился у входной двери.
По делу назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки вынесут процессуальное решение.
Выясняются все обстоятельства случившегося.