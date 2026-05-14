СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Красноярском крае

Москва14 мая Вести.Следственные органы начали проверку после гибели двух женщин при пожаре в жилом доме в городе Назарово Красноярского края. Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ по региону своем Telegram-канале.

По данному факту следственным отделом по Назаровскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки говорится в публикации Следкома

Пожар произошел в частном доме на улице Кутузова ночью 14 мая. При тушении были обнаружены тела двух женщин - 79 и 52 лет – с признаками термического воздействия.

В доме проживали четыре члена семьи: сожители, их сын и бабушка. Пожар начался в ночное время. Подросток проснулся от запаха дыма и разбудил всех. Ему и отцу удалось выбраться, мать и бабушка погибли. По предварительным данным, очаг возгорания находился у входной двери.

По делу назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки вынесут процессуальное решение.

Выясняются все обстоятельства случившегося.