Два человека погибли, один ранен в результате пожара в доме в Красноярском крае

Москва14 мая Вести.В ночь на четверг, 14 мая, в городе Назарово на улице Кутузова в Красноярском крае в результате пожара в жилом доме и хозпостройке погибли два человека, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.

По данным ведомства, произошли хлопки двух газовых баллонов. С огнем боролись 10 пожарных и четыре единицы техники.

В результате случившегося погибли два человека, еще один пострадал, его госпитализировали отмечается в сообщении

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.