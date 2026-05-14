Москва14 маяВести.В ночь на четверг, 14 мая, в городе Назарово на улице Кутузова в Красноярском крае в результате пожара в жилом доме и хозпостройке погибли два человека, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.
По данным ведомства, произошли хлопки двух газовых баллонов. С огнем боролись 10 пожарных и четыре единицы техники.
В результате случившегося погибли два человека, еще один пострадал, его госпитализировалиотмечается в сообщении
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.