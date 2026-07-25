В Ульяновской области СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре

В Ульяновской области при пожаре погибли двое детей и пенсионерка В Ульяновской области СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре

Москва25 июл Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трех человек, включая двух детей, в результате пожара в селе Большие Ключищи Ульяновской области. Об этом сообщило СУ СК России по региону на платформе MAX.

Следователями Ульяновского МСО СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре трех местных жителей, двое из которых несовершеннолетние дети, по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) говорится в публикации

Отмечается, что инцидент произошел в одной из квартир на улице Ленина утром 25 июля. Из-за неосторожного обращения с огнем загорелась детская комната. В результате ЧП погибли дети 3 и 6 лет, а также пожилая женщина.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и опрашивают свидетелей. Назначены экспертизы.