Москва11 июлВести.Уголовное дело возбуждено после обнаружения тел детей 2020 и 2023 годов рождения в двухэтажном жилом доме в Барнауле, сообщили СУ СК России по Алтайскому краю.
Погибших нашли на первом этаже здания в ходе тушения пожара.
В момент возникновения пожара мать малолетних детей отсутствовала домаговорится в публикации ведомства в MAX
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум лицам.
Устанавливаются причины смерти детей и возникновения пожара, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.