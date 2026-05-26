Москва26 маяВести.На месте тушения пожара в заброшенном сарае в Алтайском крае обнаружены двое погибших детей, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
В райцентре Поспелиха произошел пожар в неэксплуатируемом сарае. Возгорание ликвидировано на площади порядка 80 квадратов. Пламя тушили шесть пожарных на трех автоцистернах.
На месте происшествия обнаружено двое погибших детейотмечается в сообщении
По предварительной информации, подростки нередко проводили свободное время в брошенной постройке. Выясняются обстоятельства случившегося, организована работа психологов.