МЧС: тела двух детей найдены во время тушения сарая в Алтайском крае

Двое детей погибли в результате пожара в Алтайском крае

Москва26 мая Вести.На месте тушения пожара в заброшенном сарае в Алтайском крае обнаружены двое погибших детей, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

В райцентре Поспелиха произошел пожар в неэксплуатируемом сарае. Возгорание ликвидировано на площади порядка 80 квадратов. Пламя тушили шесть пожарных на трех автоцистернах.

На месте происшествия обнаружено двое погибших детей отмечается в сообщении

По предварительной информации, подростки нередко проводили свободное время в брошенной постройке. Выясняются обстоятельства случившегося, организована работа психологов.