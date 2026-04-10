Москва10 апрВести.В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту пожара в девятиэтажном жилом доме, в результате чего погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия, пожар в одной из квартир дома на улице Астраханская произошел днем 10 апреля.
При тушении пожара обнаружены тела 17-летней девушки и 74- летней женщиныговорится в сообщении
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Причина трагедии будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, добавили в СК.