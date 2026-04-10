МЧС: при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Тамбове погибли двое

Москва10 апр Вести.Два человека, включая несовершеннолетнюю девушку, погибли при пожаре в квартире в девятиэтажном жилом доме на улице Астраханская в Тамбове. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, информация о возгорании в квартире поступила около 13.10 мск 10 апреля. К моменту приезда пожарных в подъезде наблюдалось сильное задымление.

В результате обследования квартир обнаружены тела двух погибших, одна из которых, к сожалению, несовершеннолетняя девушка сказано в сообщении

Отмечается, что огонь охватил 41 квадратный метр.

На месте происшествия работали семь единиц техники и 24 человека.