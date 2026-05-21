В подмосковной Лобне возбудили дело после гибели двух человек при пожаре Причиной пожара в Лобне стал взрыв газа

Москва21 мая Вести.Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Лобне. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

Инцидент произошел утром 21 мая на улице Калинина. По данным СК, произошел хлопок газа, после чего обрушилась межквартирная стена. В результате пострадали пять жильцов двух квартир, двое из которых – дети 11 и трех лет. Все были госпитализированы.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое взрослых скончались: мужчина 1987 и женщина 1993 года рождения сказано в сообщении

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.