Москва21 маяВести.Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Лобне. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области.
Инцидент произошел утром 21 мая на улице Калинина. По данным СК, произошел хлопок газа, после чего обрушилась межквартирная стена. В результате пострадали пять жильцов двух квартир, двое из которых – дети 11 и трех лет. Все были госпитализированы.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое взрослых скончались: мужчина 1987 и женщина 1993 года рождениясказано в сообщении
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.