После взрыва газа в Лобне два человека погибли и два пострадали

Два ребенка госпитализированы в Лобне после взрыва газа

Москва21 мая Вести.Двух девочек госпитализировали с отравлением угарным газом при взрыве в жилом доме в городском округе Лобня. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Приехал в Детский центр имени Л.М. Рошаля к пострадавшим в Лобне детям. Двухлетнюю Ксюшу и 11-летнюю Леру на вертолете доставили в Красногорск из Лобненской больницы. Сейчас с ними их тетя. У обеих девочек — отравление угарным газом, состояние средней тяжести написал глава подмосковного региона в мессенджере МАХ глава

По уточненной информации, в жилом доме в Лобне произошел взрыв бытового газа. Два человека погибли, в том числе и мама пострадавших девочек. После взрыва из дома эвакуировали 15 человек. Возбуждено уголовное дело.