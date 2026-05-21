Взрыв в жилом доме Лобни произошел из-за срыва газового крана Взрыв газа в Лобне: мужчина сорвал кран из‑за отключённого за долги газа

Москва21 мая Вести.Виновник взрыва бытового газа в жилом доме в Лобне страдал алкогольной зависимостью, не работал, не оплачивал коммунальные платежи, поэтому в его квартире отключили газ, сообщает "Московский Комсомолец".

По некоторым данным, под утро 21 мая он решил сорвать ограничивающий подачу газа в квартиру кран, в результате чего произошел взрыв. Хозяин погиб на месте говорится в сообщении

Взрывной волной была разрушена стена с соседней однокомнатной квартирой, где жила семья с двумя детьми. От обрушения скончалась женщина, мать детей. Погибшая была в декретном отпуске, ее супруг работает менеджером.

После взрыва из дома эвакуировали 15 человек. Дети погибшей были госпитализированы в больницу, их здоровью ничего не угрожает. На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело.