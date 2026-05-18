В Лобне возбуждено дело после гибели женщины и 5-летнего мальчика на пожаре

Москва18 мая Вести.В подмосковной Лобне возбуждено уголовное дело после гибели женщины и 5-летнего мальчика на пожаре в частном доме. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Московской области.

Трагедия произошла 17 мая. После ликвидации пожара в частном доме были обнаружены тела погибших.

Возбуждено уголовное дело [по] ч.3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Рассматривается две возможные причины возгорания: неисправность электропроводки либо неосторожное обращение с огнем.

Проведен осмотр места происшествия, назначена пожаротехническая и судебно-медицинские экспертизы