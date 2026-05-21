Два человека погибли в результате пожара в Лобне

Москва21 мая Вести.В Лобне в доме №8 на улице Калинина произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Также в больницу с признаками отравления продуктами горения доставлены два ребенка. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

К сожалению, два человека погибли — 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Мои искренние соболезнования родным и близким. Две девочки — 11 лет и 3 года — доставлены в Лобненскую больницу написал глава региона в мессенджере МАХ

На месте трагедии находится глава Лобни Анна Кротова. Вице-губернатору Роману Каратаеву поручено координировать взаимодействие с правоохранительными органами, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.