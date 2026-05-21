Власти Лобни окажут помощь семьям всех погибших при пожаре и обрушении стены

Москва21 мая Вести.Семьи погибших при пожаре и обрушении стены в Лобне получат помощь от властей города. Об этом в MAX сообщила его глава Анна Кротова.

За последние несколько дней в Лобненском округе произошли две трагедии, которые привели к гибели местных жителей. Их жизни унес пожар в доме и обрушение стены в квартире.

Вся необходимая помощь семьям, которых коснулась беда, будет оказана в полном объеме написала глава городского округа

Она отметила, что дала поручения профильным службам взять на особый контроль поддержку пострадавших. И подчеркнула, что власти сделают все, чтобы помочь семьям пережить горе.

В настоящее время продолжается установление причин произошедшего.