Москва21 маяВести.Семьи погибших при пожаре и обрушении стены в Лобне получат помощь от властей города. Об этом в MAX сообщила его глава Анна Кротова.
За последние несколько дней в Лобненском округе произошли две трагедии, которые привели к гибели местных жителей. Их жизни унес пожар в доме и обрушение стены в квартире.
Вся необходимая помощь семьям, которых коснулась беда, будет оказана в полном объеменаписала глава городского округа
Она отметила, что дала поручения профильным службам взять на особый контроль поддержку пострадавших. И подчеркнула, что власти сделают все, чтобы помочь семьям пережить горе.
В настоящее время продолжается установление причин произошедшего.