В Лобне при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина

Москва17 мая Вести.В Лобне женщина пострадала в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщила глава городского округа Анна Кротова в Telegram-канале.

Есть одна пострадавшая: женщина получила осколочные ранения, ей оказана вся необходимая медицинская помощь говорится в сообщении

Также, по данным Кротовой, при атаке были повреждены пять многоквартирных домов – в основном там выбиты стекла. Помимо этого, около 20 автомобилей пострадали от ударов.

Глава Лобни заверила, что власти помогут жителям, чье имущество было повреждено.