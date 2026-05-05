Москва5 мая Вести.Украинские боевики с применением не менее 7 БПЛА атаковали Энергодар, в результате агрессии пострадала пенсионерка. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Зафиксировано не менее семи атак БПЛА противника на город Энергодар. Часть беспилотников были сбиты на подлете к городу. Повреждены гражданская инфраструктура и автомобили написал он в своем канале в мессенджере MAX

В результате вражеской агрессии пострадала женщина 1945 г.р. Ей оказывается вся необходимая помощь.