Москва5 маяВести.Украинские боевики с применением не менее 7 БПЛА атаковали Энергодар, в результате агрессии пострадала пенсионерка. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Зафиксировано не менее семи атак БПЛА противника на город Энергодар. Часть беспилотников были сбиты на подлете к городу. Повреждены гражданская инфраструктура и автомобилинаписал он в своем канале в мессенджере MAX
В результате вражеской агрессии пострадала женщина 1945 г.р. Ей оказывается вся необходимая помощь.