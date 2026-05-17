В Сергиевом Посаде из-за атаки БПЛА повреждены 4 частных дома и 3 машины

Глава подмосковного Сергиева Посада рассказала о повреждениях при атаке БПЛА В Сергиевом Посаде из-за атаки БПЛА повреждены 4 частных дома и 3 машины

Москва17 мая Вести.В ночь на 17 мая столичный регион подвергся атаке украинских БПЛА. Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова сообщила о том, что обломками повреждены несколько частных домов и автомобилей.

Пострадавших нет, уточнила она.

В нашем округе в результате падения беспилотника обломками повреждено 4 частных дома и 3 автомобиля написала глава Сергиева Посада в Telegram-канале

На местах работают сотрудники оперативных служб, сообщила она и призвала жителей сохранять спокойствие.

Ранее сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА противника есть погибшие.