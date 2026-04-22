По факту гибели людей на пожаре в Благовещенске возбудили дело

Москва22 апр Вести.СК возбудил уголовное дело по факту пожара в многоквартирном жилом доме в городе Благовещенске. Об этом сообщает в "МАКС" СУ СК РФ по Амурской области.

Ночью 22 апреля при тушении возгорания в квартире четырехэтажного дома по улице Пионерская пожарные обнаружили тела двух мужчин и ребенка 7 лет.

Еще один ребенок, 2017 года рождения, скончался в медицинском учреждении говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенном общеопасным способом.

После проведения осмотра места происшествия оперативники вместе со следователями выясняют все обстоятельства произошедшего.