Москва22 апрВести.СК возбудил уголовное дело по факту пожара в многоквартирном жилом доме в городе Благовещенске. Об этом сообщает в "МАКС" СУ СК РФ по Амурской области.
Ночью 22 апреля при тушении возгорания в квартире четырехэтажного дома по улице Пионерская пожарные обнаружили тела двух мужчин и ребенка 7 лет.
Еще один ребенок, 2017 года рождения, скончался в медицинском учрежденииговорится в сообщении
Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенном общеопасным способом.
После проведения осмотра места происшествия оперативники вместе со следователями выясняют все обстоятельства произошедшего.