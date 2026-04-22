В Благовещенске при тушении пожара обнаружены тела троих погибших

При пожаре в жилом доме в Благовещенске погибли три человека

Москва22 апр Вести.Пожар в многоквартирном 4-этажном доме на улице Пионерской тушили ночью 22 апреля в Благовещенске. Подробности сообщает пресс-служба МЧС РФ по Амурской области.

Прибывшие к месту происшествия пожарные расчеты обнаружили сильное задымление в подъезде. Огнеборцы МЧС России спасли из соседних квартир 13 человек при помощи спасустройств, в том числе трое детей.

По предварительной информации, в результате пожара погибли 3 человека, один из них – ребенок говорится в сообщении

Еще один несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение.

Пожар удалось локализовать на площади 60 кв. м. К тушению привлекались 22 специалиста, а также 5 единиц техники, в том числе 18 огнеборцев от МЧС России и 4 единицы техники.

Следственные органы вместе с дознавателями МЧС России устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Также привлечены эксперты испытательной пожарной лаборатории. На месте работают психологи МЧС России.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, жертвами пожара стали четыре человека.