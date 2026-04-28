Москва28 апрВести.Три человека погибли в результате пожара во 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы, сообщили ИС "Вести" в МЧС России.
Ранее было известно об одной жертве возгорания.
Кроме того, известно о семи пострадавших, пожарными спасен 31 человек. Со второго этажа продолжается спасение людей.
По периметру здания установлены подъемные механизмы, внутри продолжают работу звенья газодымозащитной службыуточнили в ведомстве
На месте ЧП работают более 120 человек, задействовано 30 единиц техники. Движение в районе пожара перекрыто.