Количество погибших во время пожара на севере Москвы увеличилось до трех человек

Во время пожара в Москве погибли три и пострадали семь человек Количество погибших во время пожара на севере Москвы увеличилось до трех человек

Москва28 апр Вести.Три человека погибли в результате пожара во 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы, сообщили ИС "Вести" в МЧС России.

Ранее было известно об одной жертве возгорания.

Кроме того, известно о семи пострадавших, пожарными спасен 31 человек. Со второго этажа продолжается спасение людей.

По периметру здания установлены подъемные механизмы, внутри продолжают работу звенья газодымозащитной службы уточнили в ведомстве

На месте ЧП работают более 120 человек, задействовано 30 единиц техники. Движение в районе пожара перекрыто.