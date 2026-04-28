Пятый номер сложности присвоен пожару на севере Москвы

Пожару на севере Москвы присвоен максимальный номер сложности Пятый номер сложности присвоен пожару на севере Москвы

Москва28 апр Вести.Пожару в здании, расположенном во 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы присвоен пятый, максимальный, номер сложности, сообщает ТАСС.

Огонь охватил второй и третий этажи строящегося дома.

Объявлен ранг пожара номер 5 говорится в публикации

По последним данным, в результате возгорания погибли три и пострадали семь человек. Также пожарные спасли с места ЧП более 30 человек.

Работы продолжаются, в них участвуют более 120 человек, задействовано 30 единиц техники. Движение в районе пожара перекрыто.