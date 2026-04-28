Москва28 апрВести.Семь человек погибли в результате пожара на севере Москвы, сообщили ИС "Вести" в МЧС России.
Кроме того, пострадали 12 человек.
По уточненной информации помощи спасательных устройств огнеборцами спасен 31 человекотметили в ведомстве
Ранее сообщалось, что в результате возгорания строящегося здания, расположенного во 2-м Амбулаторном проезде, погибли пять человек.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следственный комитет квалифицировал произошедшее по статье УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Расследование взято на прокурорский контроль.