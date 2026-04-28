Собянин: во время пожара в районе Аэропорт в Москве погибли 7 человек

Собянин подтвердил гибель 7 человек во время пожара на севере Москвы Собянин: во время пожара в районе Аэропорт в Москве погибли 7 человек

Москва28 апр Вести.Пожар в столичном районе Аэропорт на севере города произошел на одной из частных строительных площадок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По предварительной информации, которую привел градоначальник, в результате ЧП погибли семь человек.

Мои глубокие соболезнования семьям погибших написал глава города в мессенджере MAX

Причины возгорания устанавливают правоохранители. СК уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование взято на прокурорский контроль.

Как сообщалось ранее, во время возгорания строящегося здания, расположенного во 2-м Амбулаторном проезде, пострадали 12 человек, им оказывается вся необходимая помощь. Также пожарные спасли более 30 человек.