Москва28 апрВести.Пожар в столичном районе Аэропорт на севере города произошел на одной из частных строительных площадок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По предварительной информации, которую привел градоначальник, в результате ЧП погибли семь человек.
Мои глубокие соболезнования семьям погибшихнаписал глава города в мессенджере MAX
Причины возгорания устанавливают правоохранители. СК уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование взято на прокурорский контроль.
Как сообщалось ранее, во время возгорания строящегося здания, расположенного во 2-м Амбулаторном проезде, пострадали 12 человек, им оказывается вся необходимая помощь. Также пожарные спасли более 30 человек.