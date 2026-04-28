Москва28 апрВести.Число погибших в результате масштабного пожара на севере Москвы возросло до восьми человек. Об этом сообщило столичное управление СК России в MAX.
Ранее было известно только о семи жертвах.
Число жертв в результате возгорания, произошедшего в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке в городе Москве увеличилось до восьми человекговорится в сообщении ведомства
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Столичный СК начал комплексное расследование обстоятельств трагедии, в рамках которого планируется провести допросы представителей компании-застройщика, начальника участка строительного объекта и сотрудников субподрядной организации, участвовавшей в работах.
Ранее было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек.