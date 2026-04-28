Уголовное дело возбудили по факту пожара на севере Москвы

По факту пожара в строящемся здании на севере Москвы возбудили дело Уголовное дело возбудили по факту пожара на севере Москвы

Москва28 апр Вести.В 3-м Балтийском переулке в Москве горит строящееся многоэтажное здание, есть погибшие и пострадавшие. В ГСУ СК России по столице сообщили о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По последним сведениям, при пожаре погибли три человека. Количество пострадавших уточняется.

Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерти людей.

Ранее сообщалось, что на месте ЧП работают более 120 человек, задействовано 30 единиц техники.