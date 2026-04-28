Москва28 апрВести.В результате пожара в строящемся здании на севере Москвы погиб один человек, сообщили ИС "Вести" в МЧС России.
Кроме того, пожарные спасли 21 человека, известно о наличии шести пострадавших.
На месте наблюдается плотное задымление и высокая температура. Со слов администрации в здании может находиться более 200 человекотметили в ведомстве
В настоящее время в здании работают звенья газодымозащитной службы. Основные силы направлены на эвакуацию и спасение людей.
Как сообщалось ранее, во 2-м Амбулаторном проезде загорелся строящийся дом. Горение наблюдалось на втором и третьем этажах здания.
Из-за пожара закрыто движение транспорта по 3-му Балтийскому переулку от 2-го Амбулаторного проезда до улицы Часовая, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники.