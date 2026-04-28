При пожаре на севере Москвы погибли 5 и пострадали 9 человек

Количество погибших в результате пожара в Москве увеличилось до пяти При пожаре на севере Москвы погибли 5 и пострадали 9 человек

Москва28 апр Вести.Пять человек стали жертвами пожара в здании, расположенном во 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ранее было известно о трех погибших в результате возгорания.

На данный момент при помощи спасательных устройств огнеборцами спасен 31 человек … К сожалению, 5 человек погибли говорится в публикации

Кроме того, пострадали девять человек, их осматривают медики.

Как сообщалось ранее, пожар вспыхнул на втором и третьем этажах строящегося здания. По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Расследованием обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники Следкома.