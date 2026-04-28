Москва28 апрВести.Пять человек стали жертвами пожара в здании, расположенном во 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Ранее было известно о трех погибших в результате возгорания.
На данный момент при помощи спасательных устройств огнеборцами спасен 31 человек … К сожалению, 5 человек погиблиговорится в публикации
Кроме того, пострадали девять человек, их осматривают медики.
Как сообщалось ранее, пожар вспыхнул на втором и третьем этажах строящегося здания. По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Расследованием обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники Следкома.