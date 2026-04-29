Задержаны фигуранты дела о резонансном пожаре в Москве

Задержаны 5 фигурантов дела о пожаре в Москве, где погибли 8 человек Задержаны фигуранты дела о резонансном пожаре в Москве

Москва29 апр Вести.Пять человек задержали по делу о смертельном пожаре на севере Москвы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ходе расследования было установлено, что возгорание в строящемся здании в столичном районе Аэропорт стало возможным из-за системного неисполнения требований в области пожарной безопасности, охраны труда и строительных норм.

Непосредственными причинами трагедии явились отсутствие функционирующих систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Также выяснилось, что на объекте велось несанкционированное складирование легковоспламеняющихся материалов, на одном из этажей здания нашли 20 бытовок, а одна из двух эвакуационных лестниц была заблокирована.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

В настоящее время задержаны следующие лица: бенефициар застройщика, генеральный директор компании застройщика, директор по строительству и начальник отдела общестроительных работ генерального подрядчика, а также производитель работ генподрядчика. Вскоре им будет предъявлено обвинение.

Пожар в здании в 3-м Балтийском переулке вспыхнул во вторник, 28 апреля. Погибли восемь человек, более 10 – пострадали. Здоровью трех пострадавших был причинен тяжкий вред.