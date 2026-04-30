Москва30 апрВести.Пятерых фигурантов дела о пожаре на стройке в Москве заключили под стражу. Об этом столичная прокуратура сообщила в MAX.
Их обвиняют в нарушении правил безопасности во время ведения строительных работ, повлекшем смерть восьми человек по неосторожности.
С учетом позиции прокуратуры г. Москвы пятерым фигурантам уголовного дела о пожаре на севере Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении прокуратуры
Строящийся дом на севере Москвы загорелся 28 апреля. В пожаре погибли восемь человек.