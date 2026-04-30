Пятерых фигурантов дела о пожаре в строящемся доме в Москве заключили под стражу

Арестованы пятеро фигурантов дела о пожаре в строящемся доме в Москве Пятерых фигурантов дела о пожаре в строящемся доме в Москве заключили под стражу

Москва30 апр Вести.Пятерых фигурантов дела о пожаре на стройке в Москве заключили под стражу. Об этом столичная прокуратура сообщила в MAX.

Их обвиняют в нарушении правил безопасности во время ведения строительных работ, повлекшем смерть восьми человек по неосторожности.

С учетом позиции прокуратуры г. Москвы пятерым фигурантам уголовного дела о пожаре на севере Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении прокуратуры

Строящийся дом на севере Москвы загорелся 28 апреля. В пожаре погибли восемь человек.