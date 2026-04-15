Москва15 апрВести.Щербинская прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара в частном доме в Новой Москве, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Об этом прокуратура столицы сообщила в своем официальном Telegram-канале.
Отмечается, что точная причина возгорания будет установлена после пожарно-технической экспертизы.
Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что жертвами пожара в деревне Сосенки стали два человека, еще двое пострадали - их передали врачам.