Москва15 апрВести.Два человека стали жертвами пожара в деревне Сосенки в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.
О возгорании в экстренные службы сообщили в среду, 15 апреля, в 4.45. К месту происшествия выехали силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы.
По приезде пожарные увидели, что горят дом и хозяйственная постройка. Огонь перекинулся и на второй частный дом.
К сожалению, в результате пожара два человека погиблиговорится в сообщении
Еще двое пострадали, их передали работникам скорой помощи. Пожар удалось ликвидировать в 8.05.