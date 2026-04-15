При пожаре в деревне Сосенки в Новой Москве погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в московских Сосенках При пожаре в деревне Сосенки в Новой Москве погибли два человека

Москва15 апр Вести.Два человека стали жертвами пожара в деревне Сосенки в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

О возгорании в экстренные службы сообщили в среду, 15 апреля, в 4.45. К месту происшествия выехали силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы.

По приезде пожарные увидели, что горят дом и хозяйственная постройка. Огонь перекинулся и на второй частный дом.

К сожалению, в результате пожара два человека погибли говорится в сообщении

Еще двое пострадали, их передали работникам скорой помощи. Пожар удалось ликвидировать в 8.05.