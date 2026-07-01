По факту гибели трех человек на пожаре в Челябинске возбудили дело

СК устанавливает обстоятельства гибели людей на пожаре в Челябинске По факту гибели трех человек на пожаре в Челябинске возбудили дело

Москва1 июл Вести.В Челябинске СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту гибели трех человек на пожаре. Об этом в MAX сообщает региональное ведомство.

По материалам следствия, в утренние часы 1 июля в одном из домов на территории СНТ "Дружба" возник пожар. Во время тушения были обнаружены тела мужчины 1979 года рождения и двух женщин 1986 и 1991 годов рождения.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара явилась неосторожность при курении табачных изделий говорится в сообщении

Проводится осмотр места происшествия, будут назначены судебно-медицинские экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.