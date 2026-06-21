Москва21 июнВести.В Копейске возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и двух женщин при пожаре в СНТ, причиной возгорания могла стать аварийная работа проводки. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По данным следствия, ночью 21 июня в одном из домов садового некоммерческого товарищества в Копейске произошел пожар. При тушении спасатели обнаружили тела трех человек – 47-летних супругов и их знакомой. Четвертый пострадавший, 50-летний мужчина, был госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)сказано в сообщении
Предварительно, причиной пожара стала аварийная работа электропроводки.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.