В доме в омском селе, где погибли 6 человек, произошло короткое замыкание

Короткое замыкание могло стать причиной пожара под Омском, где погибли 6 человек В доме в омском селе, где погибли 6 человек, произошло короткое замыкание

Москва26 мая Вести.Следователи провели осмотр частного дома в селе Юрьевка в Омской области, где при пожаре погибли шесть человек. Была выдвинута версия, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального следственного управления СК РФ Ларису Болдинову.

В региональной прокуратуре ранее сообщали, что пожар мог возникнуть, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем.

Следствием выдвинута версия, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Более точно причина будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы отметила Болдинова

При пожаре погибли 25-летняя хозяйка дома и трое ее маленьких детей. Также скончались 35-летняя женщина и ее 14-летний сын.