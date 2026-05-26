Москва26 маяВести.Отец троих детей, жизни которых унес пожар в селе в Омской области, погиб в зоне проведения СВО, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.
Ранее сегодня стало известно, что при пожаре в частном доме в селе Юрьевка погибли шесть человек: две женщины 25 и 35 лет и дети в возрасте от года до 14 лет.
Отец трех детей, годовалого, двух и пяти лет, погиб на СВОговорится в сообщении
Площадь возгорания составила 67 квадратных метров, предварительной причиной пожара СК назвал короткое замыкание.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.