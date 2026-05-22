СК проводит проверку гибели супругов в результате пожара в Красноярском крае

Москва22 мая Вести.В Канском округе Красноярского края проводится проверка по факту гибели супружеской пары в результате пожара в СНТ, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

В ночь с 21 на 22 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в частном доме, расположенном в СНТ "Ласточка", обнаружены тела 66-летнего мужчины и 66-летней женщины с признаками термического воздействия.

По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Установлено, что супружеская пара проживала на даче вдвоем отмечается в сообщении

Предварительной причиной возгорания явилось короткое замыкание электропроводки. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.