Москва22 маяВести.Во время пожара в садовом обществе "Ласточка"в городе Канске Красноярского края погибли два человека, их личности устанавливаются, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
По данным ведомства, взгорание охватило жилой дом и два садовых строения с сопутствующими хозяйственными постройками. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. К тушению огня привлекались 24 пожарных и 7 единиц спецтехники.
В ходе ликвидации возгорания и разбора конструкций были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаютсяотмечается в сообщении
Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. Проводится следствие.