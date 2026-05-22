Короткое замыкание в жилом доме Красноярского края привело к гибели двух человек

Москва22 мая Вести.Во время пожара в садовом обществе "Ласточка"в городе Канске Красноярского края погибли два человека, их личности устанавливаются, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

По данным ведомства, взгорание охватило жилой дом и два садовых строения с сопутствующими хозяйственными постройками. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. К тушению огня привлекались 24 пожарных и 7 единиц спецтехники.

В ходе ликвидации возгорания и разбора конструкций были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются отмечается в сообщении

Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. Проводится следствие.