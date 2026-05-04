В Красноярском крае при пожаре сгорели 12 дачных участков

В Красноярском крае огнем уничтожены 12 дачных участков В Красноярском крае при пожаре сгорели 12 дачных участков

Москва4 мая Вести.В Красноярском крае днем 3 мая при пожаре в СНТ № 1 Шушенского муниципального округа загорелись хозяйственные постройки и дачные участки. Прокуратура региона начала проверку по факту ЧП, говорится в MAX ведомства.

Огнем уничтожено 12 дачных участков с огородами, 8 из которых - заброшены. В пожаре никто не пострадал, а причина возгорания устанавливается говорится в сообщении

По предварительным данным, в районе товарищества перехлестнулись провода. К тушению привлекалось 59 человек, использовалось 18 единиц техники.

Для установления точной причины произошедшего будет проведена экспертиза. В ходе проверки будут установлены причины возгорания, а также дана оценка действиям уполномоченных органов при ликвидации пожара, соблюдению требований законодательства при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся под контролем прокуратуры. Виновных лиц привлекут к ответственности.