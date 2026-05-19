В Нижневартовске крупный пожар уничтожил дачные постройки на шести участках. Об этом в MAX сообщает МЧС РФ.

В СОТ "Бытовик" на улице Малиновой произошло возгорание дачных строений с угрозой распространения огня на соседние участки говорится в сообщении

Информация о происшествии поступила около часа дня. В 14.33 пожар был локализован, в 17.04 ликвидировано открытое горение. Полностью пожар ликвидирован в 18.15. ​В результате огонь уничтожил 6 строений на 6 участках общей площадью 134 кв. м. С учетом загоревшейся сухой травы площадь пожара увеличилась почти до 600 кв. м. Никто не пострадал.

По данным дознавателей МЧС РФ со слов очевидцев, возгорание возникло в одном из дачных домов. Затем пламя перекинулось на соседние строения и сухую траву. В тушении участвовал 21 сотрудник МЧС России, привлекалось 6 единиц техники.