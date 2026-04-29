200 собак погибло во время пожара в Нижнем Новгороде

Хозяйка собак сообщила о гибели 200 питомцев на пожаре в Нижнем Новгороде 200 собак погибло во время пожара в Нижнем Новгороде

Москва29 апр Вести.На участке, расположенном на улице Воронихина в Ленинском районе Нижнего Новгорода, произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как рассказали в ведомстве, огонь охватил надворную постройку. К моменту прибытия пожарных, площадь возгорания составляла около 50 квадратных метров.

Со слов хозяйки в результате пожара предположительно погибло 200 собак говорится в публикации, размещенной МЧС в мессенджере MAX

С огнем боролись 30 человек, задействовавших шесть единиц техники. В настоящее время дознаватели работают над установлением причины ЧП.