Москва29 апрВести.На участке, расположенном на улице Воронихина в Ленинском районе Нижнего Новгорода, произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Как рассказали в ведомстве, огонь охватил надворную постройку. К моменту прибытия пожарных, площадь возгорания составляла около 50 квадратных метров.
Со слов хозяйки в результате пожара предположительно погибло 200 собакговорится в публикации, размещенной МЧС в мессенджере MAX
С огнем боролись 30 человек, задействовавших шесть единиц техники. В настоящее время дознаватели работают над установлением причины ЧП.