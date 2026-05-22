Москва22 маяВести.В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга ночью, 22 мая, произошел пожар. Площадь распространения пламени составила 140 кв. метров. 18 животных в результате пожара погибли, сообщает 78.ru.
В ночном пожаре в Петродворцовом районе в конюшне погибло 18 лошадей. Однако окончательная цифра еще может увеличитьсяприводятся в сообщении слова директора конно-спортивной базы
Спасатели присвоили пожару дополнительный номер 1-БИС. Спустя час ранг возгорания был понижен.
Для полной ликвидации огня специалистам потребовалось почти два часа.