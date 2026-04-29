Mash: в Нижнем Новгороде сгорели 200 щенков шпицев, бульдогов и чихуахуа

Mash: причиной гибели 200 щенков в Нижнем Новгороде могла стать халатность Mash: в Нижнем Новгороде сгорели 200 щенков шпицев, бульдогов и чихуахуа

Москва29 апр Вести.Во время пожара в Нижнем Новгороде сгорели щенки шпицев, бульдогов и чихуахуа, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на улице Воронихина в Ленинском районе города. Огонь охватил надворную постройку, в которой жили около 200 питомцев.

По предварительным данным, причиной инцидента стала халатность хозяйки-заводчицы.

Нижегородка отапливала помещение, где жили собаки, старой печкой без заслонки сказано в сообщении

Угли вылетели на пол, вызвав возгорание. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Животные были заперты внутри и не смогли спастись.

С огнем боролись 30 человек, задействовавших шесть единиц техники. В настоящее время дознаватели работают над установлением причины ЧП.