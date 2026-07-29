Москва29 июлВести.Три лошади и три пони погибли в результате пожара в конюшне в Нижегородской области, сообщили в региональном ГУ МЧС.
По последним данным, открытое горение в здании ликвидировано. Общая площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.
Объявлена ликвидация открытого горения. Эвакуированы 69 лошадей. К сожалению, погибли три пони и три лошадисказано в сообщении
Ранее в МЧС сообщали, что к моменту приезда пожарных огонь охватил сенохранилище. В здании конюшни находилось четыре человека, их эвакуировали.
На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники.