Три пони и три лошади погибли при пожаре в конюшне в Нижегородской области

При пожаре в Нижегородской области погибли три лошади и три пони Три пони и три лошади погибли при пожаре в конюшне в Нижегородской области

Москва29 июл Вести.Три лошади и три пони погибли в результате пожара в конюшне в Нижегородской области, сообщили в региональном ГУ МЧС.

По последним данным, открытое горение в здании ликвидировано. Общая площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Объявлена ликвидация открытого горения. Эвакуированы 69 лошадей. К сожалению, погибли три пони и три лошади сказано в сообщении

Ранее в МЧС сообщали, что к моменту приезда пожарных огонь охватил сенохранилище. В здании конюшни находилось четыре человека, их эвакуировали.

На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники.