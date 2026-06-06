На нижегородской ферме полностью потушен пожар на 2 262 "квадратах"

Пожар на ферме в Нижегородской области потушен на площади 2 262 "квадратов" На нижегородской ферме полностью потушен пожар на 2 262 "квадратах"

Москва6 июн Вести.В Нижегородской области был полностью ликвидирован пожар на ферме, огонь на которой распространился на площадь 2 262 квадратных метров. Об этом сообщило региональное МЧС.

Происшествие случилось в деревне Говриловка.

Пожар на ферме в Нижегородской области полностью потушен написано в канале министерства в MAX

Причина возгорания фермы продолжает устанавливаться.

Ранее сообщалось, что пожарным и сотрудникам фермы удалось спасти находившийся в помещении скот. В том числе 210 голов крупного рогатого скота, среди которых 7 телят.