Москва6 июнВести.В Нижегородской области был полностью ликвидирован пожар на ферме, огонь на которой распространился на площадь 2 262 квадратных метров. Об этом сообщило региональное МЧС.
Происшествие случилось в деревне Говриловка.
Пожар на ферме в Нижегородской области полностью потушеннаписано в канале министерства в MAX
Причина возгорания фермы продолжает устанавливаться.
Ранее сообщалось, что пожарным и сотрудникам фермы удалось спасти находившийся в помещении скот. В том числе 210 голов крупного рогатого скота, среди которых 7 телят.