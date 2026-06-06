Открытый огонь на нижегородском текстильном заводе ликвидировали Пожарные ликвидировали возгорание на нижегородском текстильном заводе

Москва6 июн Вести.Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на текстильном заводе в Павловском районе Нижегородской области на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло днем 6 июня в поселке Тумботино.

Пожар локализован на площади 700 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет сказано в сообщении

Региональная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара, а также ликвидацию его последствий.