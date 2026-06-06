Москва6 июнВести.Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на текстильном заводе в Павловском районе Нижегородской области на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, возгорание произошло днем 6 июня в поселке Тумботино.
Пожар локализован на площади 700 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нетсказано в сообщении
Региональная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара, а также ликвидацию его последствий.