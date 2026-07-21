В Липецке ликвидировано открытое горение на производственных объектах

Пожарные ликвидировали открытое горение на производственных объектах в Липецке В Липецке ликвидировано открытое горение на производственных объектах

Москва21 июл Вести.Открытое горение на территории производственных объектов в Липецке ликвидировано, написал в мессенджере MAX губернатор Игорь Артамонов.

Сегодня ранним утром произошло возгорание на открытой площадке на территории производственных объектов на улице Передельческой, площадь пожара составляла около 2,5 тысячи квадратных метров.

По информации МЧС, открытое горение ликвидировано. … Сейчас проводится проливка места возгорания, начинается разбор поврежденных конструкций говорится в публикации Артамонова

После этого к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины пожара, проинформировал губернатор Липецкой области.

Погибших и пострадавших, по его словам, нет.