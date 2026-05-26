Москва26 маяВести.Частный жилой дом загорелся в Липецке, из-за огня произошло частичное обрушение конструкций. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в MAX.
В Липецке, на улице Баумана, произошел сильный пожар в частном жилом доме. По предварительной информации, происшествие сопровождалось хлопком. Здание получило серьезные повреждения, произошло частичное обрушение конструкцийговорится в публикации
Губернатор уточнил, что огонь перекинулся со здания на стоящие рядом автомобили и надворные постройки. Пожарные продолжают бороться с пламенем.
Под завалами могут находиться люди. На место происшествия прибыли полицейские и медики.
По словам Игоря Артамонова, причина пожара не связана с БПЛА.